«Старко» 35 лет: Градский и Барыкин появятся на сцене с помощью ИИ

Футбольный клуб звезд эстрады «Старко» готовится отметить свой 35-й день рождения с размахом, который выходит далеко за рамки обычного юбилейного концерта. 7 ноября Государственный Кремлевский дворец примет масштабное шоу под символичным названием «Живем дальше!», но главным сюрпризом вечера станет не живая игра на поле, а смелый эксперимент со временем. Организаторы решили буквально стереть границу между эпохами отечественной сцены, объединив в одном зале и на одной сцене несколько поколений артистов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Кульминацией подготовки к юбилею стал масштабный клип на заглавную песню, для которого удалось собрать поистине невероятный состав: 36 музыкантов приняли участие в записи, а перед объективами камер появились 48 известных персон. Однако создатели пошли дальше простой ностальгии. С помощью нейросетевых технологий они буквально «оживили» старые архивные снимки, вписав образы тех, кого уже нет рядом, в современный видеоряд. Так в кадре вновь появились Александр Градский, Виктор Резников, Александр Барыкин, Евгений Белоусов, Крис Кельми, Пьер Нарцисс, Батырхан Шукенов, Андрей Сапунов и Александр Шевченко. Особое внимание публики приковано именно к Градскому — технологии позволили вписать его образ в общую историю так, словно время на несколько мгновений перестало существовать, и мэтр снова репетирует с друзьями.

Сам концерт тоже обещает сломать привычный формат сборных солянок. Вместо бесконечной смены артистов за кулисами сцену превратят в стилизованную футбольную трибуну. На ней плечом к плечу соберутся ветераны и действующие игроки «Старко» разных лет, чтобы вживую поддерживать выступающих коллег. В этом звездном составе поддержки заявлены Михаил Боярский, Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин, Алексей Глызин, Дмитрий Харатьян, Игорь Бутман, Илья Авербух, Эдгард Запашный, Андрей Державин, Михаил Муромов, Юрий Лоза и Uma2rman.

Финалом вечера станет общее исполнение песни «Живем дальше!». Организаторы подчеркивают, что именно в таком составе этот гимн прозвучит со сцены Кремлевского дворца только один раз. Благодаря же нейросетевому клипу рядом с нынешними участниками этой 35-летней истории символически окажутся и те, кто когда-то стоял у ее истоков. В том числе и Александр Градский, чье присутствие на юбилейной трибуне теперь стало возможным благодаря цифровым технологиям.

Ранее сообщалось, что более 160 мероприятий, которые собрали свыше 500 тыс. человек, прошло в Подмосковье летом.