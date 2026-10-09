«Ленком» отказался продлевать контракты с популярными блогерами-актерами Андреевыми

Super: театр «Ленком» не продлил контракты с блогерами-актерами Андреевыми

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

27-летняя Ясмин и 29-летний Игорь Андреевы сообщили, что руководство театра «Ленком Марка Захарова» не продлило с ними контракты, передает Super. Популярные блогеры-актеры записали видеообращение, в котором рассказали о конфликте с художественным руководителем Владимиром Панковым и заявили, что вынуждены искать новое место работы.

По словам Игоря, о непродлении договора стало известно в июле. До этого, в апреле, Ясмин ушла в декрет. Актер утверждает, что тогда его жену заверили: в театре для нее есть роли, и ее ждут после родов. Ясмин работает в «Ленкоме» с 2022 года, Игорь присоединился к труппе годом позже.

Актриса призналась, что ее задела манера общения руководства. Во время беременности ей якобы приходилось сталкиваться с криками и неуважительным отношением.

«Кричать на беременную — не круто», — сказала она.

При этом Андреева подчеркнула, что не считает само решение о непродлении контракта чем-то предосудительным, но отметила необходимость корректно сообщать об этом сотрудникам.

Игорь связал ситуацию со сменой руководства театра и блогерской деятельностью супругов. По его словам, в режиссерском управлении также говорили, что художественному руководителю не нравится блог супругов.

Андреевы действительно популярны в соцсетях: у Ясмин более 900 тысяч подписчиков в TikTok, они с мужем разыгрывают юмористические сценки.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов получил новую роль в спектакле.

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