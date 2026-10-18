Тренеры «Локомотива» и «Краснодара» предъявили претензии к судейству после яркого матча

Краснодарец Батчи открыл счет уже на пятой минуте. До перерыва Николай Титков забил ответный мяч. Во втором тайме «Локомотив» вырвался вперед благодаря голам Александра Руденко и Александра Коваленко. «Краснодар» в концовке усилил натиск и сумел отыграться — мячи на свой счет записали Лукас Оласа и Джон Кордоба.

После матча тренеры команд высказали недовольство судейством Никиты Новикова. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возмутился тем, что арбитр не зафиксировал фол Жерзино Ньямси на Джоне Кордобе. При этом защитник «Локомотива» мог получить красную карточку, поскольку у него уже было предупреждение, и оставить свою команду в меньшинстве уже на 35-й минуте.

«Важность этого матча огромна. В руках арбитра не только этот матч, но и наши судьбы, благополучие наших семей. И когда арбитр не дает вторую желтую карточку, когда весь стадион видел, что это удаление и опасный штрафной. А когда ты не получаешь ответа, конечно, становишься эмоциональным», — сказал Мусаев.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов посетовал на то, что судья по-разному трактовал схожие эпизоды. Он обратил, что Ньямси получил желтую карточку, а аналогичный фол против Сергея Бабкина остался без дополнительного наказания.

«Краснодар» занимает третье место в РПЛ с 22 очками после 11 туров, но «быков» могут обойти «Зенит» и «Спартак», у которых есть по игре в запасе. «Локомотив» поднялся на 12-е место, у команды 11 очков.