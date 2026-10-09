Фетисов назвал российский клуб, в который Овечкин может вернуться после завершения карьеры в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

41-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фетисов отметил, что все болельщики хотели бы увидеть Овечкина в российском чемпионате, но все будет зависеть от желания самого хоккеиста. При этом нет сомнений, что вернуться Овечкин может вернуться только в один клуб.

«Ну, а куда еще? Конечно, в «Динамо». Он постоянно говорит о нем, гордится этим клубом. Тут никаких вопросов быть не должно», — сказал Фетисов.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Еще до отъезда за океан он выиграл с «Динамо» чемпионат России, а в 2013 году, когда в НХЛ был локаут, Овечкин помог бело-голубым победить в Кубке Гагарина.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский усомнился в том, что Овечкин захочет провести полноценный сезон в КХЛ.