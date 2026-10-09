Фетисов назвал российский клуб, в который Овечкин может вернуться после завершения карьеры в НХЛ

Фетисов назвал «Динамо» единственным клубом для Овечкина в КХЛ: «Ну, а куда еще»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

41-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фетисов отметил, что все болельщики хотели бы увидеть Овечкина в российском чемпионате, но все будет зависеть от желания самого хоккеиста. При этом нет сомнений, что вернуться Овечкин может вернуться только в один клуб.

«Ну, а куда еще? Конечно, в «Динамо». Он постоянно говорит о нем, гордится этим клубом. Тут никаких вопросов быть не должно», — сказал Фетисов.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Еще до отъезда за океан он выиграл с «Динамо» чемпионат России, а в 2013 году, когда в НХЛ был локаут, Овечкин помог бело-голубым победить в Кубке Гагарина.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский усомнился в том, что Овечкин захочет провести полноценный сезон в КХЛ.

Читайте также

Фетисов предположил, что травма Овечкина в межсезонье могла быть «уткой»

Фетисов предположил, что травма Овечкина в межсезонье могла быть «уткой»

Медведев не доиграл матч против Джоковича: россиянина дисквалифицировали за удар мячом в лицо зрителю

Медведев не доиграл матч против Джоковича: россиянина дисквалифицировали за удар мячом в лицо зрителю

Сыгравшего в «Бумере» актера Коновалова оштрафовали на ₽10 тысяч за драку

Сыгравшего в «Бумере» актера Коновалова оштрафовали на ₽10 тысяч за драку

Российские юниорки бьются друг с другом за победу на турнире в Алма-Ате

Российские юниорки бьются друг с другом за победу на турнире в Алма-Ате

Жена Прилучного опубликовала трогательные фото с сыном

Жена Прилучного опубликовала трогательные фото с сыном

«Показатели становятся выше»: Кушанашвили высказался о критике Дробыша в адрес Дубцовой

«Показатели становятся выше»: Кушанашвили высказался о критике Дробыша в адрес Дубцовой

Спортивный директор «Спартака» сообщил о гигантских отступных в контракте Барко

Спортивный директор «Спартака» сообщил о гигантских отступных в контракте Барко

Трое россиян обеспечили победу «Тампы» над «Филадельфией»

Трое россиян обеспечили победу «Тампы» над «Филадельфией»

Русский Халк и чемпионка мира устроят шоу для СМИ: что покажут на тренировке?

Русский Халк и чемпионка мира устроят шоу для СМИ: что покажут на тренировке?

«Три спальни и две ванные»: внук Петросяна стал обладателем шикарной квартиры в США

«Три спальни и две ванные»: внук Петросяна стал обладателем шикарной квартиры в США

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Комментатор Елагин раскритиковал курс, выбранный сборной России

Комментатор Елагин раскритиковал курс, выбранный сборной России

Добавьте mosregtoday.ru в избранное