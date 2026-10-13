Губерниев дал совет Дзюбе о работе после окончания карьеры

38-летний рекордсмен российского футбола остался без клуба и не исключил возможность завершения карьеры. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что на харизматичного Дзюбу интересно было бы посмотреть в Госдуме.

Губерниев согласился с тем, что Дзюба мог бы быть полезен в Госдуме и даже в правительстве страны. Но выборы уже прошли, и Губерниев предложил футболисту другой путь.

«Мне кажется, Артему нужно держаться меня. Я подскажу ему, что и как делать. Начнем с футбольных обзоров, где Артем за пояс заткнет всех экспертов и будет блистать как российский дизель в Соединенных Штатах», — заявил Губерниев.

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