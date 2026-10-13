Губерниев дал совет Дзюбе о работе после окончания карьеры
Губерниев о Дзюбе: рядом со мной будет блистать, как российский дизель в США
Фото: [Олимпийский комитет России]
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «Советскому спорту» о выборе рода занятий для футболиста Артема Дзюбы по завершении карьеры игрока.
38-летний рекордсмен российского футбола остался без клуба и не исключил возможность завершения карьеры. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что на харизматичного Дзюбу интересно было бы посмотреть в Госдуме.
Губерниев согласился с тем, что Дзюба мог бы быть полезен в Госдуме и даже в правительстве страны. Но выборы уже прошли, и Губерниев предложил футболисту другой путь.
«Мне кажется, Артему нужно держаться меня. Я подскажу ему, что и как делать. Начнем с футбольных обзоров, где Артем за пояс заткнет всех экспертов и будет блистать как российский дизель в Соединенных Штатах», — заявил Губерниев.
Ранее капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как команда живет после отстранения главного тренера Андрея Разина.