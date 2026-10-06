«Хулиганка еще та»: Ляйсан Утяшева рассказала о появлении щенка на съемках

Super: Ляйсан Утяшева поделилась историей о щенке, который появился на съемках

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Ляйсан Утяшева, 41-летняя гимнастка и жена резидента Comedy Club Павла Воли, поделилась в социальных сетях историей о щенке, который неожиданно появился на съемочной площадке и мгновенно стал всеобщим любимцем, пишет Super.

По словам Утяшевой, маленькая собака сначала вела себя настороженно, но быстро освоилась и начала шалить.

«На съемках нас нашла эта прелесть. Хулиганка еще та, всем шнурки грызет. Влюбила всю съемочную группу в себя», — рассказала телеведущая.

Команда отнеслась к неожиданной гостье с большой заботой. Щенка назвали Кисточкой: ее покормили, уложили спать, а затем отвезли к ветеринару. Врачи осмотрели собаку и дали необходимые рекомендации.

Съемочная группа сначала попыталась найти прежних хозяев щенка. Сотрудники объехали окрестности в поисках матери Кисточки, но найти ее так и не удалось. Стало понятно, что Кисточка, скорее всего, осталась без присмотра и нуждается в новом доме. Тогда команда решила искать для нее новых владельцев.

Ранее Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали редкое фото с детьми.

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