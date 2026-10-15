Во Франции высоко оценили игру Сафонова в матче с «Манчестер Сити»

Российский голкипер пропустил два мяча от нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, но при этом сделал шесть сэйвов. Издание отмечает, что в первом тайме у Сафонова было не очень много работы.

«Однако, когда вратарю пришлось вступить в игру, он продемонстрировал высочайший класс и сделал несколько решающих сейвов. Особенно впечатлил его эффектный спасительный бросок в падении после удара Холанда на 83-й минуте», — говорится в статье.

Сафонов получил оценку 7,7 от WhoScored. Выше, чем у него, баллы только у двух игроков ПСЖ — Дезире Дуэ (8,8) и Витиньи (8,5). Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма, ранее выступавший за ПСЖ, удостоится оценки 6,3.

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