На блогера Каца завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента

Отмечается, что новое обвинение связано с систематическим неисполнением обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа в 300 тыс. руб. до реального лишения свободы сроком до двух лет.

По данным правоохранительных органов, Кац продолжает участвовать в деятельности организации «Депутаты мирной России»**, которая в РФ признана нежелательной.

Особое внимание правоохранителей привлекла его инициатива Каца по анонимизации членов этой структуры, которая не была реализована. Именно после этого в Роскомнадзор поступило официальное обращение о нарушениях со стороны блогера.

Басманный суд Москвы ранее уже вынес заочный приговор Кацу по статье о распространении ложной информации о действиях российской армии (ст. 207.3 УК РФ), назначив 8 лет колонии общего режима. Московский городской суд оставил это решение без изменений.

Ранее сообщалось, что оперную певицу Марию Максакову* объявили в международный розыск.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.

**организация, признанная нежелательной в РФ.