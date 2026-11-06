«У нас бьют»: Туктамышева впервые открыто рассказала о насилии над детьми в фигурном катании

Фигуристка Туктамышева: в РФ били детей в фигурном катании, это было нормой

Культура и спорт

Чемпионка мира по фигурному катанию, уроженка Глазова Елизавета Туктамышева впервые открыто рассказала о проблеме физического насилия над детьми в российском спорте. В интервью журналистке-иноагенту Ирине Шихман* на YouTube**-канале «А поговорить?» спортсменка заявила, что до недавнего времени применение силы к юным фигуристам считалось допустимым.

По ее словам, в России до недавнего времени было нормой поднять руку на ребенка в сфере фигурного катания; в мире такие моменты тоже бывают, но реже. Сейчас ситуация меняется, есть улучшения, но, к сожалению, такие прецеденты были.

Отвечая на вопрос, почему родители закрывали глаза на побои, Туктамышева сказала, что для них главное — результат: многие знали об издевательствах со стороны тренеров, но не вмешивались, считая это платой за успех. Сама фигуристка призналась, что на нее тренеры тоже кричали, но физически не обижали. Она вспомнила и постоянное чувство страха перед выходом на лед, хотя детали конкретных ситуаций уже стерлись из памяти. Чемпионка подчеркнула, что сегодня отношение общества и специалистов к подобным методам становится более нетерпимым.

*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

**YouTube — замедлен Роскомнадзором.

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