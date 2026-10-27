Альтернативный импорт: В РФ возобновились продажи корейского седана Kia K5

Аналог Camry: в автосалонах РФ появились седаны Kia K5 по цене от 3,15 млн руб

Общество

Несмотря на прекращение официальных поставок, седан бизнес-класса Kia K5 продолжает поступать на российский авторынок по схемам параллельного импорта из Китая и Южной Кореи. На ведущих торговых площадах по состоянию на октябрь 2026 года представлены десятки объявлений о продаже автомобилей как под заказ, так и непосредственно из наличия в салонах. Разброс цен составляет от 3 150 000 до 4 900 000 рублей в зависимости от силовой установки, уровня оснащения и географии поставки. Об этом сообщает автомобильное издание «За рулем».

Возвращение корейской модели, долгое время выступавшей главным конкурентом Toyota Camry в бизнес-сегменте, обеспечивается частными дилерами и импортерами. Наиболее доступный ценник фиксируется при заказе авто из Китая с 1,5-литровым турбомотором T-GDi мощностью 170 л. с. и 7-ступенчатым «роботом»: в Самаре за такую версию просят от 3,15 млн рублей. Базовые заказные варианты из Южной Кореи с 2,0-литровым атмосферным двигателем (160 л. с.) и 6-ступенчатым «автоматом» стартуют во Владивостоке от 3,28 млн рублей, доходя в Москве до 3,65 млн рублей.

Интерьер и оснащение ввозимых бизнес-седанов полностью соответствуют стандартам класса. Покупателям предлагается отделка салона кожей, двухзонный климат-контроль, цифровая панель приборов и экран мультимедиа по 12,3 дюйма каждый, адаптивный круиз-контроль, электромеханический стояночный тормоз с функцией AutoHold, а также полный набор парковочных датчиков и видеокамер. Наличие портов USB-C и удобных органайзеров делает эксплуатацию максимально комфортной.

Продажи машин из наличия обойдутся клиентам дороже, но исключают риски длительного ожидания. Минимальный ценник за готовый к отгрузке 170-сильный седан зафиксирован в Севастополе (3,55 млн рублей), тогда как в крупных автосалонах столицы прайс-листы начинаются от 3,7 млн рублей. Самые мощные модификации с 2,0-литровым турбомотором на 240 сил и 8-ступенчатой АКПП оцениваются в регионах от 3,7 млн в Челябинске до 4,5–4,9 млн рублей в Иркутске и Сургуте.

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