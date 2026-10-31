Россиянам объяснили, когда можно не выходить на работу без риска увольнения

Болезнь домашнего питомца, ДТП и поломка транспорта могут стать уважительными причинами отсутствия на работе. Однако каждый случай работодатель оценивает отдельно, а сотруднику желательно подтвердить обстоятельства документами. Об этом ТАСС сообщил представитель Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Эксперт пояснил, что в Трудовом кодексе нет понятия «форс-мажор». Этот термин используется в гражданском законодательстве. Тем не менее на практике к таким обстоятельствам могут относить чрезвычайные и непредотвратимые события, которые не зависят от работника и объективно препятствуют выходу на работу.

Например, при ДТП или поломке транспорта подтвердить причину отсутствия можно справками из Госавтоинспекции, транспортных компаний или МЧС. Болезнь домашнего питомца также может быть учтена работодателем как уважительная причина.

При этом в Трудовом кодексе нет исчерпывающего списка обстоятельств, оправдывающих неявку. Поэтому решение принимается индивидуально. Если сотрудник не согласен с оценкой работодателя, он вправе оспорить ее в суде.

К возможным уважительным причинам Машаров также отнес застревание в лифте, отключение интернета и связи у удаленных работников, сильный снегопад, коммунальные аварии и транспортные ограничения из-за чрезвычайных ситуаций или действий государственных органов. В некоторых случаях основанием могут стать необходимость присматривать за ребенком или ухаживать за родственником, а также похороны близкого человека.

Среди планируемых причин отсутствия эксперт назвал сдачу крови, вызов в суд или правоохранительные органы. По возможности работнику следует заранее предупредить работодателя о том, что он не сможет выйти на работу.

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