Скорая помощь по-новому: что изменится для россиян с 2027 года

С 2027 года в России начнут действовать обновленные правила вызова скорой медицинской помощи: изменения затронут обработку звонков по номеру 103, определение местоположения пациентов и распределение вызовов по срочности, а за заведомо ложные обращения введут штрафы. Об этом пишет RZNonline.ru .

Главное новшество касается работы диспетчеров. Принимая звонок, оператор будет оценивать состояние пациента по специальному чек-листу: уточнит симптомы, проверит наличие дыхания и пульса, после чего отнесет обращение к одной из категорий. Вызовы поделят на экстренные и неотложные. В первом случае бригада обязана прибыть в течение 20 минут, во втором ожидание может затянуться.

Если человек находится в тяжелом состоянии, диспетчер сможет дистанционно подсказать звонящему, как оказать первую помощь. Речь идет о простых, но жизненно важных действиях: остановке кровотечения или проведении реанимации до приезда медиков.

Для определения местонахождения пострадавшего потребуется назвать адрес и этаж. Если человек не в состоянии говорить, предполагается задействовать геолокацию телефона.

При незначительных травмах или невысокой температуре оператор может предложить обратиться к врачу поликлиники или воспользоваться телемедицинской консультацией. При этом право вызвать скорую сохраняется. Еще одно изменение: решение о том, в какую больницу госпитализировать пациента, будет принимать медицинская бригада, а не его родственники.

За умышленно ложные вызовы предусмотрены денежные взыскания. Вместе с тем гражданам советуют звонить по номеру 103 даже при сомнениях в тяжести состояния пострадавшего: диспетчер сам оценит ситуацию и объяснит, что делать до приезда врачей.