В Минсельхозе рассчитывают привлечь россиян в села с помощью медиапроектов

Материалы участников национальной премии «МедиаПоле» могут заинтересовать россиян переездом в сельскую местность. Об этом на финале конкурса сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина, пишет ТАСС .

По ее словам, в стране недостаточно рассказывают о переменах в сельских территориях. В рамках госпрограммы комплексного развития села построили и модернизировали более 6 тыс. объектов, однако информация об этих изменениях, считает замминистра, должна распространяться активнее.

В прошлом году в проекте участвовали около 1,5 тыс. человек, в нынешнем организаторы получили свыше 2 тыс. заявок. В финал прошли 120 авторов, которые разделили призовой фонд в 5 млн рублей. Победителей объявили 3 ноября в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

Среди финалистов — Анна Самсонова из Пермского края. Ранее она работала в городе в сфере PR и дизайна, а затем вместе с семьей переехала на ферму. Сейчас женщина ведет блог о сельской жизни. Популярность такого контента она связывает с усталостью людей от городской среды.

Ранее сообщалось, что полноприводный Mitsubishi Delica Mini оценен в 1,35 млн рублей в РФ.