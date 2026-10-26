Синоптики спрогнозировали до +14 градусов в Подмосковье без осадков 26 октября

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 26 октября. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В столице днем воздух прогреется до +11…+13 градусов, а ночью температура опустится до +1 градуса. В Московской области дневные показатели составят +9…+14 градусов, в ночные часы возможно похолодание до −1 градуса.

Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит 5–11 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах 756–757 мм ртутного столба.

Ранее синоптик оценил шансы на позднюю зиму в Московском регионе.