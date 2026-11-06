Предупреждение МВД: аферисты используют липовые вакансии для кражи данных

В России активизировалась новая мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники привлекают соискателей выгодными объявлениями о трудоустройстве. Главная цель лжеработодателей — получить оригиналы паспортов или их сканы. Об этом со ссылкой на официальные материалы Министерства внутренних дел РФ сообщает информационное агентство « ТАСС ».

В ходе онлайн-переписки с гражданами, откликнувшимися на привлекательные условия, мошенники под предлогом быстрого оформления на работу требуют выслать персональные документы. Получив фотографии или копии паспортов, злоумышленники используют их для оформления микрозаймов, открытия подставных счетов или прямого хищения денежных средств пострадавших.

В МВД России настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при поиске работы и категорически отказаться от передачи паспортных данных, под каким бы предлогом их ни запрашивали до личной встречи и официального заключения договора.