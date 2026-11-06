Предупреждение МВД: аферисты используют липовые вакансии для кражи данных

ТАСС: лжеработодатели используют липовые вакансии для кражи данных

Общество

В России активизировалась новая мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники привлекают соискателей выгодными объявлениями о трудоустройстве. Главная цель лжеработодателей — получить оригиналы паспортов или их сканы. Об этом со ссылкой на официальные материалы Министерства внутренних дел РФ сообщает информационное агентство «ТАСС».

В ходе онлайн-переписки с гражданами, откликнувшимися на привлекательные условия, мошенники под предлогом быстрого оформления на работу требуют выслать персональные документы. Получив фотографии или копии паспортов, злоумышленники используют их для оформления микрозаймов, открытия подставных счетов или прямого хищения денежных средств пострадавших.

В МВД России настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при поиске работы и категорически отказаться от передачи паспортных данных, под каким бы предлогом их ни запрашивали до личной встречи и официального заключения договора.

Читайте также

Данные Минздрава: В России опровергли утверждения об «омоложении» рака

В ВОЗ оценили угрозу тяжелого течения болезни от нового штамма PJ.2.1

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Бутылка в руках и шаткая походка: россиянин сдал в полицию пьяного водителя

Бутылка в руках и шаткая походка: россиянин сдал в полицию пьяного водителя

В Госдуме заявили об избыточности новых сборов за тепло и воду

В центре Москвы возможны ограничения мобильного интернета

Угроза с воздуха: Силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА на Омскую область

Омбудсмен рассказала об эвакуации семьи с семью детьми из Алешек

Омбудсмен рассказала об эвакуации семьи с семью детьми из Алешек

Три Луны и гало над Шатурой: астроном раскрыл секрет загадочного явления

Три Луны и гало над Шатурой: астроном раскрыл секрет загадочного явления

Атака БПЛА на Подмосковье и Москву 5 ноября 2026-го: сколько дронов уничтожены — все подробности

Технический сбой: в Астраханской области объяснили ошибку в платежках за капремонт

«Три дня — и на каникулы!». Декабрь закончится короткой рабочей неделей

«Три дня — и на каникулы!». Декабрь закончится короткой рабочей неделей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное