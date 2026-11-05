Минус 8 кг за месяц без жестких диет: россиянка доверила похудение нейросети и раскрыла итог

Челябинская журналистка сбросила 8 килограммов за месяц с помощью искусственного интеллекта, однако врачи предупреждают о скрытых рисках такого метода, о чем сообщает CHEL.KP.RU со ссылкой на к. м. н., эндокринолога Евгению Нуждину.

В 43 года при росте 164 см героиня эксперимента весила 101 кг и страдала от проблем со спиной. Доверив свой рацион нейросети, названной Марком, она ежедневно отправляла боту фотографии блюд. ИИ детально рассчитывал калории, баланс белков, жиров, углеводов и соли, мягко подталкивая к замене вредных продуктов и формированию полезных привычек без жестких запретов.

Плюсы цифрового диетолога и мнение медицины

Программа похудения под руководством нейросети принесла ощутимые плоды и показала интересные особенности работы алгоритмов:

Персональный подход: Бот учел болячки героини, разработав щадящую физическую активность — плавание дважды в неделю, прогулки и лечебную гимнастику для позвоночника.

Психологическая поддержка: ИИ доступно разъяснял физиологические процессы, не критиковал за сорванные планы и разрешал даже шоколад в разумных дозах (до 10 граммов).

Сбои в системе: Без контроля человека не обошлось — однажды бот ошибочно предложил добавить клубничный йогурт в овощной суп, вовремя признав свою «кулинарную ошибку».

Комментируя итоги эксперимента, эндокринолог Евгения Нуждина отметила, что ИИ действительно может быть полезен для коррекции небольшого веса (до 10% от исходного). Однако людям с рисками расстройств пищевого поведения скрупулезный подсчет калорий противопоказан — он провоцирует тревогу. К тому же из-за неточных вводных бот может выдать слишком жесткую диету, что приведет к срыву и набору лишних килограммов. Врач резюмировала: использовать нейросети можно, но первичную настройку рациона стоит доверить реальному специалисту.