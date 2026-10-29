Две пенсии в декабре: кому и почему выплатят досрочно

В декабре некоторые пенсионеры смогут получить сразу две выплаты — за декабрь и досрочно за январь 2027 года. Как пояснил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, это связано с длинными новогодними каникулами: при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027‑го, пишет « Газета.ru ».

Прежде всего досрочная выплата коснется тех, кто получает страховую пенсию через банки, если их обычная дата перечисления приходится на первые десять дней месяца. Практика прошлых лет показывает, что именно этим получателям пенсию за январь перечисляют заранее. При этом две суммы в декабре — не дополнительная пенсия, а просто январская выплата, пришедшая раньше срока; в привычную дату она повторно не поступит.

Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», порядок может отличаться: доставка обычно идет в привычные даты с учетом графика работы отделений. Если день получения совпадает с выходным, выплату могут перенести на предшествующий рабочий день.

Никаких специальных заявлений для досрочной выплаты подавать не нужно. Уточнить конкретные сроки можно в своем банке, отделении почты или региональном отделении Социального фонда.