Карьера автодизайнера: Россиянин стал автором облика Bentley Supersports

Выпускник Московского политехнического университета Илья Разумов, ныне создающий внешний облик эксклюзивных автомобилей в штаб-квартире Bentley в британском Крю, сталкивался с сериями неудач на отечественном авторынке. По словам специалиста, ему пять раз отказали в трудоустройстве и стажировке в Lada, а также отклонили его кандидатуру в компаниях Aurus и «Москвич» из-за якобы «любительского» портфолио. Пройдя практику в европейских концернах, Разумов смог спроектировать кузов Bentley Supersports — самого быстрого серийного авто в истории марки. О своем профессиональном пути он рассказал в интервью изданию Autonews .

Путь Ильи Разумова в мировой автодизайн начался с попыток закрепиться на отечественных предприятиях. Во время учебы и после выпуска из Московского политеха специалист неоднократно подавал заявки на работу в Lada, Aurus и возрожденный «Москвич». Однако российские производители регулярно отклоняли его кандидатуру, аргументируя отказ слабым, «любительским» уровнем предоставленных эскизов и несоответствием жестким корпоративным стандартам. Потеря возможности работать в РФ подтолкнула его искать варианты за рубежом.

За границей талант молодого специалиста оказался востребован: Разумов успешно прошел две стажировки в Porsche, а также получил опыт во внутренних студиях Audi и Volkswagen. В 2020 году его концепт экстерьера Audi занял второе место на внутреннем конкурсе в Ингольштадте, уступив лишь проекту опытного коллеги из-за технологической сложности серии. Позже россиянин перешел в британскую компании Bentley Motors в Крю. Первой его крупной серийной работой стал флагманский суперкар Bentley Supersports, представленный в ноябре 2025 года в Нью-Йорке. Модель вышла лимитированным тиражом в 500 экземпляров стоимостью по 500 тысяч долларов каждый, а авторские эскизы Разумова вошли в официальный пресс-релиз автопроизводителя.

Оценивая специфику профессии, дизайнер предостерегает от иллюзий высоких заработков на начальных этапах карьеры. Средний доход автомобильного стилиста на Западе сопоставим со средней зарплатой по стране, а существенный финансовый рост возможен лишь при переходе на руководящие позиции, который требует от 10 до 15 лет непрерывной практики. Сейчас Bentley активно транслирует новые стилистические решения: ранее бренд представил первенец своей электролинейки — кроссовер Torcal, оформительский язык которого станет основой для следующих поколений люксовых автомобилей.