Миллиардный иск: у первого вице-губернатора Кубани требуют изъять активы

Ситуация вокруг первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася, у которого через суд требуют изъять имущество почти на миллиард рублей, вызвала широкий общественный и экспертный резонанс. Надзорные ведомства в рамках антикоррупционного иска пытаются обратить в доход государства 63 объекта недвижимости и ценных активов, чья стоимость многократно превышает официальный многолетний заработок чиновника. Известный политтехнолог Сергей Маркелов охарактеризовал этот случай как яркую управленческую аномалию, пишет Царьград.

По данным проверок, за все годы работы на государственной службе Игорь Галас задекларировал суммарный доход порядка 40 миллионов рублей. При этом общая стоимость выявленных у него, его родственников и доверенных лиц активов оценивается приблизительно в 970 миллионов рублей. Разрыв между официальными заработками и реальным имущественным комплексом, насчитывающим 63 объекта движимого и недвижимого имущества, привлек пристальное внимание правоохранительных органов. Сам иск подан в гражданском порядке — в рамках процедур по обращению незаконно нажитого имущества в доход государства. В качестве ответчиков по делу привлечено еще 13 человек, на спорные объекты наложены обеспечительные меры и арест.

Комментируя ситуацию, политтехнолог Сергей Маркелов назвал происходящее «аномалией», отметив при этом специфику текущего времени, когда подобные резонансные кейсы обнажают сложные системные процессы. Эксперт указал на многоуровневость региональных элит на Кубани, где пересекаются интересы федерального центра, краевой номенклатуры, муниципальных властей и крупного бизнес-сообщества, что нередко создает благоприятную среду для имущественных перекосов.