Ракетный удар: в Липецке зафиксирован пожар на промпредприятии после атаки

Утром в среду, 28 октября, город Липецк подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины, в ходе которого, по данным военкоров, были применены крылатые ракеты «Фламинго». В публикациях Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) отмечается, что в результате падения обломков сбитой ракеты на территории одного из промышленных объектов города возник пожар. Официальные комментарии от региональных властей и профильных ведомств на данный момент не поступали. Об этом сообщает новостное издание «Южный Федеральный» .

Информационный ресурс «Военкоры Русской Весны» сообщил о нанесении ракетного удара по инфраструктурным объектам в Липецке. Согласно опубликованным данным, украинские войска применили для атаки крылатые ракеты типа «Фламинго». В результате противовоздушного боя обломки одной из ракет упали на территорию промышленного предприятия, что спровоцировало локальное возгорание. На месте происшествия зафиксированы пожарные расчеты.

По состоянию на утро 28 октября официальные представители администрации Липецкой области и Министерства обороны РФ не давали публичных комментариев относительно характера атаки, масштабов повреждений и наличия пострадавших. Вся поступающая информация о происшествии и его последствиях в настоящий момент находится в процессе проверки и уточнения оперативными службами.

Данный инцидент продолжил серию атак на промышленные объекты в приграничных и центральных регионах России. Ранее, 23 октября, ракетному удару подверглось предприятие в Орловской области, где в результате падения обломков и обрушения конструкций погибли пять человек и несколько получили травмы. Ситуация на объектах Липецка остается под наблюдением экстренных служб.