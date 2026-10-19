«У вас все ок?»: Люся Чеботина резко ответила на сравнения с Аксеновой после смены имиджа

29-летняя певица Люся Чеботина кардинально сменила имидж: она вернула природный цвет волос и сделала короткую стрижку, тогда как раньше ее привыкли видеть с пышными белокурыми локонами, сообщает Teleprogramma.org.

Часть поклонников одобрила перемены, но многие тут же принялись сравнивать артистку с другими знаменитостями. В новом образе Чеботину находили похожей на 36-летнюю актрису Любовь Аксенову, а кто-то вспомнил Габриэль Солис из сериала «Отчаянные домохозяйки».

Фото: [ Актриса Любовь Аксенова/соцсети ]

Такие сравнения задели певицу. Чеботина призналась, что устала от бесконечных сопоставлений — они ее ранят, хотя в индустрии она уже давно.

«Пишу каверы со своим цветом волос — кошу под одну, вторую. Покрасилась в блонд — закосила еще под третью, четвертую. Вернула свой цвет — опять закосила под кого-то. У вас все ок?», — обратилась к подписчикам артистка.

Несмотря на неприятный осадок, новый образ Чеботиной уже оценили на светском мероприятии. Певица появилась на празднике в честь 30-летия канала «Муз-ТВ», который прошел в «ЦСКА Арене». Для выхода она выбрала платье простого кроя, обильно украшенное блестками.

Ранее поклонники удивились, увидев певца Влада Топалова в новом образе.