Неелова попала в больницу с подозрением на перелом
112: 78-летнюю Марину Неелову госпитализировали с подозрением на перелом
Фото: [скриншот видео]
Народную артистку РСФСР Марину Неелову доставили в одну из московских больниц, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112». 78-летней актрисе вызвали скорую помощь. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.
Изначально в СМИ появилась информация о том, что у актрисы подозревают перелом ребра. Позже некоторые источники сообщили о возможном переломе шейки бедра. Официального подтверждения диагноза нет.
В пресс-службе театра «Современник», где Марина Неелова служит с 1974 года, заявили РИА Новости, что руководство остается на связи с актрисой. Точный диагноз станет известен позже, после проведения необходимых обследований.
Марина Неелова — одна из самых известных российских актрис театра и кино. В 1994 году она получила кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Ты у меня одна». Совсем недавно президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя Труда — за особые заслуги перед государством и народом.
Ранее жена бизнесмена Игоря Вдовина опровергла информацию о его госпитализации.