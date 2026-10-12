Неелова попала в больницу с подозрением на перелом

112: 78-летнюю Марину Неелову госпитализировали с подозрением на перелом

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Народную артистку РСФСР Марину Неелову доставили в одну из московских больниц, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112». 78-летней актрисе вызвали скорую помощь. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что у актрисы подозревают перелом ребра. Позже некоторые источники сообщили о возможном переломе шейки бедра. Официального подтверждения диагноза нет.

В пресс-службе театра «Современник», где Марина Неелова служит с 1974 года, заявили РИА Новости, что руководство остается на связи с актрисой. Точный диагноз станет известен позже, после проведения необходимых обследований.

Марина Неелова — одна из самых известных российских актрис театра и кино. В 1994 году она получила кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Ты у меня одна». Совсем недавно президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя Труда — за особые заслуги перед государством и народом.

Ранее жена бизнесмена Игоря Вдовина опровергла информацию о его госпитализации.

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