Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после госпитализации

MK.RU: подруга Федосеевой-Шукшиной призвала молиться о ее выздоровлении

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Юлия Вербицкая-Линник, подруга 88-летней артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о ее состоянии. В комментарии MK.RU она сообщила, что рядом с актрисой находится ее дочь Ольга.

По словам Юлии, женщина старается оградить мать от любых волнений и создать для нее спокойные условия. Подруга артистки обратилась с просьбой ко всем неравнодушным: беречь покой Лидии Николаевны и молиться о ее стабилизации и скорейшем выздоровлении.

Накануне стало известно, что Федосееву-Шукшину срочно доставили в реанимацию: туда она попала из-за сердечной недостаточности. Врачи отмечают, что состояние артистки осложняется нарастающей слабостью и одышкой. Сейчас медики делают все возможное, чтобы стабилизировать положение, и внимательно следят за динамикой.

По словам Юлии, осень для Лидии Николаевны — особенно трудный период. В это время у нее обостряются сосудистые и сердечные заболевания, снижается иммунитет и возрастает риск инфекций.

До госпитализации Федосеева-Шукшина жила дома. Ей помогали держаться положительные эмоции, в том числе внимание поклонников. Например, пару недель назад одна из поклонниц специально приехала из другого города, чтобы подарить актрисе букет цветов. По словам Вербицкой-Линник, осознание того, что ее любят и помнят, придает Лидии Николаевне силы бороться с недугом.

Ранее занимающаяся бодибилдингом дочь Марии Шукшиной показала новые фотографии.

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