Откровения брата принцессы Дианы нанесли последний удар по отношениям Карла III и Камиллы

В книге Спенсер утверждает, что после гибели Дианы в 1997 году тогдашний принц Чарльз воспринял трагедию с воодушевлением и сравнил ее с «выигрышем в лотерею». По словам автора, в телефонном разговоре Чарльз заявил, что «вскоре о ней забудут».

Букингемский дворец отреагировал на эти обвинения заявлением о том, что горе может «затуманить рассудок, повлиять на суждение и исказить память».

По данным источников, кризис в отношениях королевской пары усугубился на фоне публикации. Инсайдеры утверждают, что Карл III почти не спит, стал раздражительным и тяжело переживает критику. Камилла, в свою очередь, старается поддерживать супруга, но ее терпение на исходе.

79-летняя королева переехала в свой коттедж в Уилтшире, который использует как убежище. Ходят слухи о «секретном соглашении о разводе»: если отношения окончательно разладятся, Камилла останется в Уилтшире навсегда. При этом источник отмечает, что королева все же надеется найти выход из ситуации и верит, что немного пространства поможет паре восстановить отношения.

Ранее стало известно о планах Дональда Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом.