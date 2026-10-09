Откровения брата принцессы Дианы нанесли последний удар по отношениям Карла III и Камиллы
Woman’s Day: брак Карла III оказался на грани разрыва из-за Чарльза Спенсера
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Брак короля Карла III и королевы Камиллы переживает серьезный кризис. Причиной стали мемуары Чарльза Спенсера — младшего брата принцессы Дианы, вышедшие в сентябре 2026 года, сообщает Woman’s Day.
В книге Спенсер утверждает, что после гибели Дианы в 1997 году тогдашний принц Чарльз воспринял трагедию с воодушевлением и сравнил ее с «выигрышем в лотерею». По словам автора, в телефонном разговоре Чарльз заявил, что «вскоре о ней забудут».
Букингемский дворец отреагировал на эти обвинения заявлением о том, что горе может «затуманить рассудок, повлиять на суждение и исказить память».
По данным источников, кризис в отношениях королевской пары усугубился на фоне публикации. Инсайдеры утверждают, что Карл III почти не спит, стал раздражительным и тяжело переживает критику. Камилла, в свою очередь, старается поддерживать супруга, но ее терпение на исходе.
79-летняя королева переехала в свой коттедж в Уилтшире, который использует как убежище. Ходят слухи о «секретном соглашении о разводе»: если отношения окончательно разладятся, Камилла останется в Уилтшире навсегда. При этом источник отмечает, что королева все же надеется найти выход из ситуации и верит, что немного пространства поможет паре восстановить отношения.
Ранее стало известно о планах Дональда Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом.