Уходит великим: Месси в прощальном матче за сборную забил и сделал два ассиста

Лионель Месси забил гол в прощальном матче за сборную Аргентины

Культура и спорт

Фото: [Ассоциация футбола Аргентины]

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла команду Бенина со счетом 3:0. Игра стала прощальной в составе «альбиселесте» для знаменитого нападающего Лионеля Месси.

Напоследок 39-летний футболист поучаствовал во всех трех голах Аргентины. В начале второго тайма Месси подал угловой, а защитник Николас Отаменди открыл счет. На 61-й минуте капитан аргентинцев ассистировал Нико Пасу.

Наконец, на 71-й минуте Месси забил сам, реализовав 11-метровый.

Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, проведя за национальную команду 208 матчей и забив 126 мячей. Нападающий трижды играл с командой в финалах чемпионата мира и в 2022 году завоевал трофей.

Читайте также

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

Федор Смолов налетел на штраф от Роскомнадзора

Федор Смолов налетел на штраф от Роскомнадзора

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой пересмотреть формат Кубка: «быки» против финала исключительно в Москве

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой пересмотреть формат Кубка: «быки» против финала исключительно в Москве

«Минута молчания и десять минут аплодисментов»: как в Якутии почтили память Сергея Соседова

«Минута молчания и десять минут аплодисментов»: как в Якутии почтили память Сергея Соседова

«Барыс» разгромил «Динамо», блокировав 41 бросок соперника

«Барыс» разгромил «Динамо», блокировав 41 бросок соперника

Овечкин помог «Вашингтону» начать сезон с победы над обладателем Кубка Стэнли

Овечкин помог «Вашингтону» начать сезон с победы над обладателем Кубка Стэнли

Американская фигуристка восхитилась Трусовой на контрольных прокатах сборной России

Американская фигуристка восхитилась Трусовой на контрольных прокатах сборной России

Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире

Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире

«Увезла и скрывается»: режиссер Серзин обвинил звезду «Деффчонок» Вилкову в краже дочери

«Увезла и скрывается»: режиссер Серзин обвинил звезду «Деффчонок» Вилкову в краже дочери

Марченко отдал голевую передачу в первой же смене за «Торонто»

Марченко отдал голевую передачу в первой же смене за «Торонто»

«Мы сидели с ней в обнимку и плакали»: Симоньян рассказала о тесном общении с экс-женой Кеосаяна

«Мы сидели с ней в обнимку и плакали»: Симоньян рассказала о тесном общении с экс-женой Кеосаяна

«Фокус сместился на внутреннее состояние»: Валиева рассказала, как изменилась ее жизнь за четыре года

«Фокус сместился на внутреннее состояние»: Валиева рассказала, как изменилась ее жизнь за четыре года

Добавьте mosregtoday.ru в избранное