Уходит великим: Месси в прощальном матче за сборную забил и сделал два ассиста
Лионель Месси забил гол в прощальном матче за сборную Аргентины
Фото: [Ассоциация футбола Аргентины]
Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла команду Бенина со счетом 3:0. Игра стала прощальной в составе «альбиселесте» для знаменитого нападающего Лионеля Месси.
Напоследок 39-летний футболист поучаствовал во всех трех голах Аргентины. В начале второго тайма Месси подал угловой, а защитник Николас Отаменди открыл счет. На 61-й минуте капитан аргентинцев ассистировал Нико Пасу.
Наконец, на 71-й минуте Месси забил сам, реализовав 11-метровый.
Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, проведя за национальную команду 208 матчей и забив 126 мячей. Нападающий трижды играл с командой в финалах чемпионата мира и в 2022 году завоевал трофей.