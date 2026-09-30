Марченко отдал голевую передачу в первой же смене за «Торонто»

Дебютант «Торонто» Марченко поучаствовал в первом голе сезона в НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Торонто Мейпл Лифс»]

Новичок «Торонто Мейпл Лифс» Кирилл Марченко отдал голевую передачу в первой же смене за новую команду.

Россиянин снабдил результативным пасом шведа Вильяма Нюландера, который открыл счет в матче с «Монреаль Канадиенс». Правда, «Торонто» это не помогло, в итоге команда Марченко уступила со счетом 2:3.

Марченко провел на площадке 20:08 (из нападающих «Торонто» больше только у Остона Мэттьюса), совершил четыре броска и два силовых приема. Форвард «Монреаля» Иван Демидов отыграл 15:11, один раз бросил в створ и сделал два хита.

Кирилл Марченко стал игроком «Торонто» за сутки до начала регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин стал частью масштабного обмена между «Торонто» и «Коламбусом», в котором были задействованы шесть игроков. Перейдя в «Мейпл Лифс», россиянин подписал новый контракт с кэпхитом $12,5 млн.

Читайте также

Жена Стаса Михайлова опровергла слухи о его измене

Жена Стаса Михайлова опровергла слухи о его измене

«Вставала с места, когда ей становилось скучно»: граф Спенсер раскрыл диагноз принцессы Дианы

«Вставала с места, когда ей становилось скучно»: граф Спенсер раскрыл диагноз принцессы Дианы

Дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж в Северной столице

Дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж в Северной столице

Стало известно о возможном отъезде 28-летнего сына Меньшовой

Стало известно о возможном отъезде 28-летнего сына Меньшовой

Агент Головина раскрыл, почему не состоялся трансфер полузащитника в «Зенит»

Агент Головина раскрыл, почему не состоялся трансфер полузащитника в «Зенит»

«Я хотела соответствовать стандартам»: Оксана Самойлова рассказала, зачем решилась на пластику

«Я хотела соответствовать стандартам»: Оксана Самойлова рассказала, зачем решилась на пластику

«Нам не нужна экспертиза»: поклонники заметили удивительное сходство Владимира Кузьмина с внебрачной дочерью

«Нам не нужна экспертиза»: поклонники заметили удивительное сходство Владимира Кузьмина с внебрачной дочерью

Леди Гага стала мамой: она назвала дочь в честь бабушки

Леди Гага стала мамой: она назвала дочь в честь бабушки

Выяснилось, кто получит наследство Ивана Краско

Выяснилось, кто получит наследство Ивана Краско

«Он говорил, что мы состаримся вместе»: Самойлова рассказала, за какие обещания Джигана держалась в браке

«Он говорил, что мы состаримся вместе»: Самойлова рассказала, за какие обещания Джигана держалась в браке

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Звезду «Не родись красивой» увезли на «скорой» прямо из театра Вахтангова

Звезду «Не родись красивой» увезли на «скорой» прямо из театра Вахтангова

Добавьте mosregtoday.ru в избранное