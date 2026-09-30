Марченко отдал голевую передачу в первой же смене за «Торонто»

Россиянин снабдил результативным пасом шведа Вильяма Нюландера, который открыл счет в матче с «Монреаль Канадиенс». Правда, «Торонто» это не помогло, в итоге команда Марченко уступила со счетом 2:3.

Марченко провел на площадке 20:08 (из нападающих «Торонто» больше только у Остона Мэттьюса), совершил четыре броска и два силовых приема. Форвард «Монреаля» Иван Демидов отыграл 15:11, один раз бросил в створ и сделал два хита.

Кирилл Марченко стал игроком «Торонто» за сутки до начала регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин стал частью масштабного обмена между «Торонто» и «Коламбусом», в котором были задействованы шесть игроков. Перейдя в «Мейпл Лифс», россиянин подписал новый контракт с кэпхитом $12,5 млн.