«Минута молчания и десять минут аплодисментов»: как в Якутии почтили память Сергея Соседова

aif.ru: конкурс красоты в Якутии посвятили памяти критика Сергея Соседова

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Конкурс красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026» в Якутии посвятили памяти музыкального критика Сергея Соседова, рассказал aif.ru организатор мероприятия Виктор Беззубов.

Соседов должен был возглавить жюри конкурса, но из-за трагического события в отеле Нерюнгри умер. Ему было 58 лет.

По словам Беззубова, перед началом конкурса была объявлена минута молчания. Артисты читали стихи, а фотографию Соседова вывели на экран. Большую часть развлекательной программы убрали — в основном прошли только конкурсы и показы моды.

Финал мероприятия получился особенно эмоциональным, подчеркнул Беззубов. Завершилось все бурными аплодисментами в честь Сергея: все участники вышли на сцену, и весь зал стоял и около десяти минут, аплодируя.

Ранее сообщалось, что падения Сергея Соседова в якутском отеле попало на видео, которое изучают правоохранители.

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