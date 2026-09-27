«Минута молчания и десять минут аплодисментов»: как в Якутии почтили память Сергея Соседова

Соседов должен был возглавить жюри конкурса, но из-за трагического события в отеле Нерюнгри умер. Ему было 58 лет.

По словам Беззубова, перед началом конкурса была объявлена минута молчания. Артисты читали стихи, а фотографию Соседова вывели на экран. Большую часть развлекательной программы убрали — в основном прошли только конкурсы и показы моды.

Финал мероприятия получился особенно эмоциональным, подчеркнул Беззубов. Завершилось все бурными аплодисментами в честь Сергея: все участники вышли на сцену, и весь зал стоял и около десяти минут, аплодируя.

Ранее сообщалось, что падения Сергея Соседова в якутском отеле попало на видео, которое изучают правоохранители.