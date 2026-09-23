«Барыс» разгромил «Динамо», блокировав 41 бросок соперника

«Барыс» разгромил «Динамо» в матче КХЛ с 41 заблокированным броском

Культура и спорт

Фото: [ХК «Динамо»]

«Барыс» из Астаны преподнес вторую подряд сенсацию в КХЛ. После крупной победы в Ярославле над «Локомотивом» (5:0) клуб из Казахстана разгромил в гостях и московское «Динамо» (4:1).

В первом периоде счет не был открыт. А на 23-й минуте Гарретт Пилон из «Барыса» открыл счет. Пять минут спустя новичок «Динамо» Никита Коростелев сравнял счет в большинстве, но до конца периода Пилон оформил дубль.

В третьем периоде ключевой стала шайба Джейка Масси на 46-й минуте. В оставшееся время гости стойко оборонялись, а в концовке Джастин Бэйли отправил шайбу в пустые ворота.

По ходу матча «Динамо» владело преимуществом (38-20 по броскам в створ), но бело-голубым не хватило реализации. Хоккеисты «Барыса» же продемонстрировали невероятную самоотверженность, блокировав 41 бросок.

«Барыс» идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 10 очков в семи матчах. «Динамо» занимает шестую строчку на Западе — восемь баллов в восьми играх.

Ранее российский нападающий Павел Дорофеев забросил первую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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