«Мы сидели с ней в обнимку и плакали»: Симоньян рассказала о тесном общении с экс-женой Кеосаяна
Teleprogramma.org: Симоньян рассказала о близких отношениях с Хмельницкой
Фото: [скриншот видео]
Главный редактор RT, 46-летняя журналистка Маргарита Симоньян и 55-летняя актриса Алена Хмельницкая стали по-настоящему близкими людьми, пишет Teleprogramma.org. Симоньян подчеркнула, что их связывают не только общие дети от Тиграна Кеосаяна, но и внуки.
Оказывается, Маргарита крестила дочь Александры — старшей дочери Хмельницкой и Кеосаяна — и гордится этим. В последние годы Симоньян и Хмельницкая общались даже чаще, чем Алена с Тиграном.
По словам Симоньян, они самостоятельно решали вопросы, связанные с детьми, и планировали совместные поездки. Маргарита назвала отношения с Хмельницкой «дистиллированным счастьем», отметив, что серьезных конфликтов между ними никогда не было.
Особенно тесными отношения Симоньян и Хмельницкой стали во время болезни Кеосаяна. После инфаркта в декабре 2024 года режиссер девять месяцев провел в коме.
«Я жила в больнице с ним, она приезжала ко мне. Я спускалась в машину из реанимации, мы сидели с ней в обнимку и плакали», — говорит Маргарита.
Кеосаян и Хмельницкая прожили в браке 21 год, у них родились две дочери — Александра и Ксения. Пара развелась в 2014 году. Кеосаян публично признавал, что причиной развода стал его роман с Симоньян.
Актриса не восприняла новость о новой возлюбленной мужа как удар — к тому моменту их брак уже фактически распался. Алена сохранила с Кеосаяном дружеские отношения ради дочерей.
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. Симоньян хранит прах Кеосаяна на прикроватной тумбочке и посвятила ему книгу «Непервая любовь. Исповедь горя и радости».
Ранее Алена Хмельницкая трогательно поздравила дочь от Тиграна Кеосаяна с 32-летием.