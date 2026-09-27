«Фокус сместился на внутреннее состояние»: Валиева рассказала, как изменилась ее жизнь за четыре года

20-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как изменилось ее отношение к себе за последние четыре года, пишет «Леди.Mail».

В интервью на YouTube-канале «ДоброFON» спортсменка призналась, что ощущает внутренние перемены, хотя не может оценить себя трезво с 2022-го года. Валиева добавила, что немного снизила фокус на внешних требованиях, направив его на внутреннее состояние, и стала много заниматься саморефлексией. Иногда, отметила девушка, это полезно.

«Мне кажется, какое-то изменение произошло просто внутри. Я его ощущаю, что что-то вот здесь кардинально поменялось», — сказала она.

Напомним, в феврале 2022-го года вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал: фигуристку обвинили в употреблении запрещенного триметазидина. В январе 2023-го года ее оправдали, но позже это решение оспорили в CAS. В 2024-м году Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил международных титулов.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск фигуристки Камилы Валиевой.