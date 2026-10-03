Овечкин помог «Вашингтону» начать сезон с победы над обладателем Кубка Стэнли

Овечкин отметился пасом в первом голе «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

«Вашингтон Кэпиталз» начали новый сезон НХЛ с победы над действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — 5:2.

«Столичные» открыли счет на седьмой минуте. Отличился новичок команды Алекс Так, замкнувший передачу из-за ворот от Пьера-Люка Дюбуа. А начал эту атаку капитан команды Александр Овечкин, также записавший на свой счет результативный балл.

41-летний россиянин вышел на лед, хотя из-за небольшого повреждения не принимал участия в предсезонных матчах. Овечкин провел на площадке 12:46, на его счету один бросок в створ, один блок и один силовой прием. Капитан «Вашингтона» выходил в одном звене с Диланом Строумом и Райаном Леонардом.

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью».

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