Овечкин помог «Вашингтону» начать сезон с победы над обладателем Кубка Стэнли

«Столичные» открыли счет на седьмой минуте. Отличился новичок команды Алекс Так, замкнувший передачу из-за ворот от Пьера-Люка Дюбуа. А начал эту атаку капитан команды Александр Овечкин, также записавший на свой счет результативный балл.

41-летний россиянин вышел на лед, хотя из-за небольшого повреждения не принимал участия в предсезонных матчах. Овечкин провел на площадке 12:46, на его счету один бросок в створ, один блок и один силовой прием. Капитан «Вашингтона» выходил в одном звене с Диланом Строумом и Райаном Леонардом.

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью».