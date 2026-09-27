«Увезла и скрывается»: режиссер Серзин обвинил звезду «Деффчонок» Вилкову в краже дочери
StarHit: режиссер Серзин заявил, что актриса Вилкова увезла без спроса их дочь
Фото: [соцсети]
Режиссер Семен Серзин заявил, что его бывшая жена, 29-летняя звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова незаконным путем увезла их общую дочь и теперь скрывается, пишет StarHit.
Семен отчаянно пытается отыскать Таисию и их ребенка. Он даже опубликовал видеообращение с призывом помочь в поисках, и попросил бывшую жену перестать прятаться и нормально поговорить.
Режиссер рассказал, что в конце августа он с дочерью и своими родителями вернулись из отпуска в Ейске. Таисия встретила их на вокзале в Санкт-Петербурге, а 28 августа попросила провести время с дочерью и сходить в баню — после этого Серзин не видел ребенка и ее мать.
Таисия и Семен разошлись в 2024 году, но официально развелись только в апреле 2026-го года. После расставания актриса уехала в Москву, оставив дочь с Семеном в Петербурге. За время разлуки она часто гостила у бывшего мужа и оставалась ночевать, когда приезжала.
Фото: [соцсети]
После развода, по словам режиссера, они заключили мировое соглашение, согласно которому дочь живет с ним в Петербурге. Осенью 2024 года Таисия заявила, что хочет проводить с дочерью больше времени, и именно с того времени артистка начала увозить ее в Москву на две недели каждый месяц.
«Ты ушла из нашей семьи и уехала в Москву, чтобы там устраивать личную жизнь и карьеру. Это был твой выбор. Ты уехала и оставила нас с дочкой в Санкт-Петербурге, где до этого мы жили втроем, да и продолжаем жить, но уже вдвоем. За все это время я никогда не препятствовал твоему общению с дочкой», — обратился к экс-супруге Семен.
Он отметил, что не был согласен с тем, что его дочь живет на два города. Он предлагал компромиссы, но договориться с экс-супругой не смог. По словам Семена, Таисия начала ему угрожать судом и тем, что он больше не увидит ребенка. Сейчас, отметил он, местоположение дочери и бывшей жены ему неизвестно.
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