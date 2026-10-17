Умер «русский Тайсон» Денис Бойцов: боксер скончался в 40 лет после тяжелых травм

Российский боксер Денис Бойцов, которого прозвали «русским Тайсоном», умер в возрасте 40 лет, сообщили «Известия» со ссылкой на Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

Бойцов считался одним из наиболее перспективных российских тяжеловесов начала 2010-х годов. Он почти 10 лет не терпел поражений и готовился к бою с украинским боксером Владимиром Кличко. Денис начал заниматься спортом в пять лет.

На любительском уровне спортсмен провел 130 поединков, одержав 115 побед. В 2004 году перешел в профессиональный бокс.

Бойцов получил титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в тяжелом весе в 2006 году, интерконтинентальный титул WBA и европейский титул WBO в 2009 году. Всего на профессиональном ринге он провел 37 поединков, одержал 36 побед, из них 27 — нокаутом.

В 2015 году в Берлине боксер получил тяжелые травмы головы и рук. Его нашли без сознания в метро. После этого он перенес несколько операций, находился в медикаментозной коме, проходил реабилитацию в Германии и России. Из-за травм Бойцов не мог ходить и говорить. Восстановиться полностью ему так и не удалось.

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