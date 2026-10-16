Появились подробности госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации одной из московских клиник. 88-летняя актриса пребывает в тяжелом состоянии и, по информации телеграм-канала Mash, на который ссылается Super, не осознает, что находится в больнице. Отмечается, что для поддержания дыхания ей подают кислород через носовые канюли. Врачи продолжают следить за динамикой.

По данным источника, у Лидии Николаевны диагностирован нерегулярный сердечный ритм. Кроме того, у нее сильно снижен слух, возникли сложности с концентрацией внимания и пострадала память.

Как сообщает Mash, актриса не может сориентироваться, где находится и какое сейчас время. При этом она помнит свое имя и возраст.

Рядом с Федосеевой-Шукшиной практически неотлучно находится ее младшая дочь Ольга. Она старается оградить мать от волнений и обеспечить ей спокойные условия.

Накануне о состоянии Лидии Николаевны рассказала ее подруга Юлия Вербицкая-Линник.