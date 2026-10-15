Киркоров признался, что обижен на внука Пугачевой

59-летний народный артист РФ Филипп Киркоров оказался в числе тех, кто не получил приглашение на персональную выставку художника Дени Байсарова, сообщает газета Metro.

Экспозиция под названием «Иные» открылась в московской галерее Sistema Gallery. Среди гостей вернисажа был замечен телеведущий Андрей Малахов. Киркорова же в списке приглашенных не было.

О том, что выставка уже прошла, народный артист узнал постфактум. Это его задело. Киркоров позвонил Кристине Орбакайте — матери Дени Байсарова.

«Как же так? А меня не позвал…» — спросил Киркоров певицу.

Орбакайте объяснила ситуацию тем, что Дени очень волновался перед вернисажем, поэтому решил никого не приглашать.

Киркоров был женат на Алле Пугачевой — бабушке Дени Байсарова — с 1994 по 2005 годы. Сам Дени родился в 1998 году от второго мужа Орбакайте — бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее Филипп Киркоров признался, что ему пришлось мыть полы в храме.