В России провели форум о женском лидерстве Woman Who Matters

Юбилейный, X Международный форум Woman Who Matters объединил более 1000 участниц, 55 спикеров и 60 партнеров. Вместо традиционных лекций организаторы предложили формат, охватывающий 10 ключевых аспектов жизни современной женщины — от карьеры и технологий до эмоционального равновесия и здоровья.

Открывая мероприятие, основательница форума Анна Рудакова представила новый проект «Жизнь», направленный на преодоление синдрома «самоэксплуатации» и поиск личных ориентиров. Она подчеркнула, что цель инициативы — создать пространство, где человечность ценится выше регалий, а развитие становится осознанным выбором, а не бесконечной погоней за идеалом. В подтверждение спикер сослалась на исследование из журнала JAMA Network Open, согласно которому наличие четких жизненных смыслов вдвое снижает риск преждевременной смертности.

Программа первого дня охватила темы мышления, созидания, личных границ и профессионального статуса. Генеральный директор Института Репутации Юлия Королева обратила внимание на то, что для достижения успеха одной лишь высокой квалификации недостаточно: именно репутация открывает доступ к принятию ключевых решений.

Развитие технологий и управленческих подходов участники обсудили в контексте цифровизации и искусственного интеллекта. Директор по маркетингу Cloud.ru Татьяна Шабалина отметила, что алгоритмы отлично экономят время на рутинных задачах, однако критически важные решения должен принимать человек, а освободившиеся ресурсы стоит направлять на семью и восстановление сил.

В свою очередь, эксперты компании «Гельтек-Медика» назвали заботу о физическом и психоэмоциональном состоянии ключевой стратегией долгосрочной устойчивости в условиях высокой неопределенности.

Завершением первого дня стала церемония вручения премии Woman Who Matters 2026. Как пояснила управляющий партнер форума Александра Лебедева, награда отмечает инициативы, способные менять бизнес и общество к лучшему. Среди победителей этого года — Институт Репутации, Елена Езопова (проект «Экспириенс»), Cloud.ru, Банк ВТБ и компания UNEXT.

Форум продолжится 17 октября в онлайн-формате. Главным спикером второго дня станет американский философ Кен Уилбер, а в сессиях примут участие эксперты из Европы, Азии и Ближнего Востока.