Гурцкая рассказал о поисках спортивного директора «Балтики»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат» порассуждал о возможных кандидатах на пост спортивного директора «Балтики».

Ранее калининградский клуб отправил в отставку Армена Маргаряна, у которого были сложные отношения с главным тренером Андреем Талалаевым.

По информации инсайдеров, должность спортивного директора может занять Дмитрий Андреев. В этом случае, считает Гурцкая, статус-кво сохранится. По другим данным, спортдиром «Балтики» может стать Андрей Талалаев-младший, сын главного тренера, который в настоящее время помогает в клубе отцу.

«Если придет сын, тогда это не просто победа Талалаева. Это клуб вывесил белый флаг», — сказал Гурцкая.

Он указал на опасность ситуации, когда тренер выбирает игроков для клуба, поскольку в случае его увольнения, футболист, купленный на деньги клуба, может уйти за тренером.

После десяти туров «Балтика» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 12 очков.