Гурцкая рассказал о поисках спортивного директора «Балтики»
Гурцкая высказался о возможном назначении сына Талалаева спортдиром «Балтики»
Фото: [ФК «Балтика»]
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат» порассуждал о возможных кандидатах на пост спортивного директора «Балтики».
Ранее калининградский клуб отправил в отставку Армена Маргаряна, у которого были сложные отношения с главным тренером Андреем Талалаевым.
По информации инсайдеров, должность спортивного директора может занять Дмитрий Андреев. В этом случае, считает Гурцкая, статус-кво сохранится. По другим данным, спортдиром «Балтики» может стать Андрей Талалаев-младший, сын главного тренера, который в настоящее время помогает в клубе отцу.
«Если придет сын, тогда это не просто победа Талалаева. Это клуб вывесил белый флаг», — сказал Гурцкая.
Он указал на опасность ситуации, когда тренер выбирает игроков для клуба, поскольку в случае его увольнения, футболист, купленный на деньги клуба, может уйти за тренером.
После десяти туров «Балтика» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 12 очков.