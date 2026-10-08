Спортивный директор «Спартака» сообщил о гигантских отступных в контракте Барко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал на пресс-конференции, как проходили переговоры о новом контракте полузащитника Эсекьеля Барко.

5 октября красно-белые объявили о подписании нового контракта с аргентинским футболистом, которое рассчитано до 2030 года. Предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона.

Кахигао назвал переговоры о новом контракте одними из самых сложных и точно — самыми длинными. По его словам, это вызвано массой юридических деталей, которые требовалось четко проработать.

Спортивный директор «Спартака» подтвердил, что в контракте прописаны отступные.

«Очень-очень высокие. Может, только «ПСЖ» сможет себе его позволить», — сказал Кахигао.

Эсекьель Барко выступает за красно-белых с 2024 года. В общей сложности он провел за клуб 79 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач.

Сообщалось, что Барко будет зарабатывать 5 млн евро в год по новому контракту.