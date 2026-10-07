Защитник «Юты» стал лучшим российским бомбардиром на старте сезона НХЛ

Защитник «Юты» Сергачев сделал ассистентский хет-трик и получил шайбой в голову

Культура и спорт

Фото: [ХК «Юта Маммот»]

Защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3), при том что отыграл только два периода.

Россиянин оформил ассистентский хет-трик, два из трех результативных балла Сергачев набрал в большинстве. Это позволило защитнику «Юты» выйти на первое место среди российских бомбардиров сезона в НХЛ. В четырех матчах он набрал 6 (1+5) очков. Сергачев опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Василия Подколзина (5 очков) и еще четырех соотечественников, у которых по четыре балла.

В конце второго периода Сергачев покинул площадку. Шайба угодила ему в голову после броска партнера по команде Маккензи Уигара. Пока не сообщается, насколько серьезным оказалось повреждение.

Ранее первые шайбы в сезоне забросили форварды «Миннесота Уайлд» Данила Юров и Максим Шабанов.

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