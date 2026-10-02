Жена Прилучного опубликовала трогательные фото с сыном

30-летняя Зепюр Брутян опубликовала трогательные семейные фотографии, на которых показала, как проводит время с мужем — 38-летним актером Павлом Прилучным, и трехлетним сыном, сообщает VOICE.

Звезда сериала «Последний аксель» с сыном позировали под одеялом, держа на руках собаку. Ребенок на фотографиях выглядел счастливым.

«Маленькие моменты большого счастья. Наша уютная банда», — подписала снимки Зепюр.

Мать актрисы Гаяне Согомонян также отметилась под постом. Она написала, что бесконечно любит дочь и внука.

Прилучный и Брутян очень любят собак. У супругов есть американские стаффордширские терьеры по кличке Тэффи и Тор. В сентябре актеры завели собаку породы мини-мальтипу.

Отношения Зепюр и Павла начались в марте 2022 года после случайной встречи в торговом центре. По словам актера, предложение руки и сердца новой возлюбленной он сделал уже через три дня. Летом 2022 года пара официально оформила отношения и сыграла свадьбу в Подмосковье.

Ранее Зепюр Брутян рассказала о переписке Павла Прилучного с искусственным интеллектом.