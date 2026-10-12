В Испании считают Батракова «новым Аршавиным»
Издание Diario Sport назвало Батракова «новым Аршавиным»
Фото: [ФК «Галатасарай»]
Испанское издание Diario Sport назвало российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова «новым Аршавиным», анонсируя матч Лиги чемпионов, в котором турецкий клуб 13 октября примет «Барселону».
В публикации отмечается, что «молодой талант «Галатасарая» находится на подъеме и хочет продемонстрировать свою магию» в игре против испанского гранда.
9 октября Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая» в матче турецкой Суперлиги против «Касымпаши» и отметился голевой передачей — второй за новый клуб.
Полузащитник перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» 20 августа за €25 млн. Он уже дебютировал за турецкий клуб в Лиге чемпионов в матче против «Спортинга» (1:3).
Ранее Андрей Аршавин назвал фаворитов РПЛ, не включив в их число возглавляющих турнирную таблицу «Динамо» и ЦСКА.