В Испании считают Батракова «новым Аршавиным»

Издание Diario Sport назвало Батракова «новым Аршавиным»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Галатасарай»]

Испанское издание Diario Sport назвало российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова «новым Аршавиным», анонсируя матч Лиги чемпионов, в котором турецкий клуб 13 октября примет «Барселону».

В публикации отмечается, что «молодой талант «Галатасарая» находится на подъеме и хочет продемонстрировать свою магию» в игре против испанского гранда.

9 октября Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая» в матче турецкой Суперлиги против «Касымпаши» и отметился голевой передачей — второй за новый клуб.

Полузащитник перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» 20 августа за €25 млн. Он уже дебютировал за турецкий клуб в Лиге чемпионов в матче против «Спортинга» (1:3).

Ранее Андрей Аршавин назвал фаворитов РПЛ, не включив в их число возглавляющих турнирную таблицу «Динамо» и ЦСКА.

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