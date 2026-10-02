Паулина Андреева решила избегать Бондарчука на премьере фильма
Teleprogramma.org: Андреева и Бондарчук проигнорировали друг друга на премьере
Фото: [соцсети]
37-летняя звезда «Метода» и «Саранчи» Паулина Андреева избегала 53-летнего бывшего мужа, режиссера Федора Бондарчука на премьере фильма «Битва моторов», сообщает Teleprogramma.org.
Экс-супруги пересеклись на светском мероприятии, но отказались стоять рядом. Как рассказали присутствующие, Паулина сделала вид, что не знает Федора. На премьере не было никакой видимой коммуникации между ними — они не делали совместных фото и не демонстрировали даже формального взаимодействия.
Гости и пресса отметили, что Андреева и Бондарчук держались обособленно, словно между ними была невидимая граница. При этом актриса выглядела эффектно: она выбрала элегантное черное платье и укладку в ретро-стиле, соответствующую духу картины.
Актриса и режиссер развелись в мае 2026-го года. Инициатором разрыва стала Паулина, которая подала на развод 15 апреля. У пары есть общий сын.
Ранее сообщалось, что Паулина Андреева появилась на открытии бутика в Москве.