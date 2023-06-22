Всероссийский фестиваль народной традиционной культуры «Псковские жемчужины» пройдет в июле

Всероссийский фестиваль народной традиционной культуры «Псковские жемчужины» с международным участием пройдет с 26 по 31 июля на базе Пушкинского заповедника в Псковской области.

Фестиваль проходит в форме творческой фольклорной лаборатории, включая в себя конкурсную программу, образовательные и культурно-досуговые мероприятия. Срок приема заявок для участия в фестивале продлен до 3 июля .

Также в Пушкинском заповеднике пройдет всероссийский творческий фестиваль с международным участием «Мой Пушкин» – с 11 по 15 октября. В программе –конкурсные выступления; культурно-просветительские мероприятия и мастер-классы от ведущих деятелей в области культуры и искусства.

Подробная информация представлена здесь.