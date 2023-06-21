Всероссийский спортивно-туристический фестиваль Open Chechnya пройдет в июле

Всероссийский спортивно-туристический фестиваль Open Chechnya пройдет на базе спортивно туристического комплекса «Кезеной-Ам» с 28 по 31 июля в Чечне. Его цель – популяризация туризма и пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям оздоровительным и спортивным туризмом, укрепление межрегиональных отношений в молодежной среде.

В фестивале могут принять участие учащиеся высших и средних специальных образовательных учреждений, активисты молодежных общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и подать заявку на участие до 18 июля.

В рамках фестиваля также стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Для участия в нем нужно до 23 июля подать заявку. Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно, являющиеся официальными участниками фестиваля. Предельный размер гранта составляет миллион рублей.