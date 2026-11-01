Совместная работа: Сигнал США помог ФСБ предотвратить угрозу в «Царицыно»

РИА Новости: сигнал США помог ФСБ предотвратить угрозу в «Царицыно»

Общество

Федеральная служба безопасности Российской Федерации официально выразила признательность американской стороне за предоставленную по партнерским каналам информацию о подготовке террористического акта в Москве. Соответствующее заявление обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по полученному сигналу российским силовикам удалось установить источник угрозы и задержать подозреваемого. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Сигнал от американской стороны поступил после того, как посольство США в Москве опубликовало предупреждение о «достоверной угрозе» безопасности и возможных происшествиях в музее-заповеднике «Царицыно». В ведомстве подтвердили прием данных от зарубежных коллег и незамедлительно приступили к комплексной проверке указанных сведений.

В ходе проверочных действий сотрудники спецслужб выяснили, что первоисточником сообщений о планируемом нападении на территории парка стал несовершеннолетний. Подросток разместил в социальной сети TikTok видеоролик, содержащий угрозы совершения преступления в московском музее-заповеднике.

Задержанный дал показания оперативникам. Представители ФСБ подчеркнули важность сохранения каналов обмена оперативной информацией с иностранными спецслужбами для своевременного предотвращения потенциальных угроз общественной безопасности.

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