Скандал перед МЧМ: В Канаде отказались признавать решение CAS по хоккеистам РФ

Бывший тренер молодежной сборнойРоссии по хоккею Сергей Черкас выступил с резкой критикой позиции официальных властей и спортивных структур Канады. Причиной реакции стало заявление канадского госсекретаря по спорту Адама ван Кувердена о намерении сохранить ограничения против российских спортсменов, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). В интервью «Советскому спорту» специалист выразил надежду, что вердикт арбитража позволит российским хоккеистам вернуться на международный арену.

Эксперт отметил, что среди европейских хоккейных федераций нет единого мнения относительно вердикта CAS. В то время как отдельные представители выступают против вердикта, ряд стран заявил об отсутствии намерений бойкотировать поединки с участием сборной России. По мнению Черкаса, полноценное возвращение отечественных спортсменов существенно повысит уровень международных турниров, а позиции противников такого шага продиктованы исключительно русофобскими настроениями.

Комментируя риски для участия России в предстоящих соревнованиях, специалист высказал мнение, что присутствие российской команды было бы объективно выгодно самой Канаде с точки зрения зрелищности и коммерческого успеха. Он допустил, что канадская сторона вряд ли пойдет на прямое игнорирование решений верховного арбитража, однако будет искать косвенные рычаги и юридические лазейки для противодействия.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планируется к проведению в Канаде в период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Предстоящий турнир обострил дискуссию о правовых механизмах допуска российских национальных команд к международным состязаниям под эгидой IIHF.