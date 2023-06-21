Второй фестиваль науки и искусств «Менделеев» пройдет в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока]
В эту субботу в подмосковной усадьбе Боблово государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока состоится фестиваль науки и искусств «Менделеев». Об этом сообщили в региональном Минкульттуризме.
В сообщении ведомства уточнили, что гостей ждут экскурсии, лекции главного хранителя Центрального музея почвоведения В. В. Докучаева Елены Русаковой, викторины, мастер-классы, шахматный турнир и другие активности. Подробности о фестивале здесь.
Отметим, что данное мероприятие проводится в регионе во второй раз. В прошлом году фестиваль был посвящен Международному году стекла.
*Возрастное ограничение 6+