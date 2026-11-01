Обстрел пожарных во Франции: спецназ задержал нападавшего

Под Марселем произошел инцидент с обстрелом пожарных: мужчина открыл огонь по сотрудникам пожарной службы, которые тушили подожженные во время беспорядков автомобили, сообщает французский телеканал BFMTV, пишет « Газета.ru ».

В результате стрельбы один пожарный получил пулевое ранение в грудь. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу — сейчас ему проводят операцию.

Сам стрелявший забаррикадировался в жилом трейлере. Спецназ RAID взял трейлер штурмом и задержал мужчину. Известно, что ранее его неоднократно арестовывали за нападения на людей, в том числе с применением оружия.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся во Франции общенациональных протестов — они идут уже третью неделю подряд. В акциях участвуют представители профсоюзов, сторонники движения «желтых жилетов», а также студенты и школьники. Протестующие выступают против роста стоимости жизни и ситуации в сфере образования.