Обстрел пожарных во Франции: спецназ задержал нападавшего
BFMTV: под Марселем обстреляли пожарных
Под Марселем произошел инцидент с обстрелом пожарных: мужчина открыл огонь по сотрудникам пожарной службы, которые тушили подожженные во время беспорядков автомобили, сообщает французский телеканал BFMTV, пишет «Газета.ru».
В результате стрельбы один пожарный получил пулевое ранение в грудь. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу — сейчас ему проводят операцию.
Сам стрелявший забаррикадировался в жилом трейлере. Спецназ RAID взял трейлер штурмом и задержал мужчину. Известно, что ранее его неоднократно арестовывали за нападения на людей, в том числе с применением оружия.
Инцидент произошел на фоне продолжающихся во Франции общенациональных протестов — они идут уже третью неделю подряд. В акциях участвуют представители профсоюзов, сторонники движения «желтых жилетов», а также студенты и школьники. Протестующие выступают против роста стоимости жизни и ситуации в сфере образования.