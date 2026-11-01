Главпочтамт в Москве продают: торги стартуют в декабре
«Гис Торги»: «Почта России» выставила на торги комплекс Главпочтамта в Москве
«Почта России» выставила на торги исторический комплекс Главпочтамта в центре Москвы — здания на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре, имеющие статус объекта культурного наследия, сообщает РИА Новости.
Начальная цена лота составляет свыше ₽7,7 млрд, торги запланированы на 10 декабря. Подать заявку можно до 3 декабря, для участия потребуется внести задаток — 20% от стоимости, а шаг аукциона установлен на уровне 1% от стартовой цены.