Главпочтамт в Москве продают: торги стартуют в декабре

«Гис Торги»: «Почта России» выставила на торги комплекс Главпочтамта в Москве

Общество

«Почта России» выставила на торги исторический комплекс Главпочтамта в центре Москвы — здания на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре, имеющие статус объекта культурного наследия, сообщает РИА Новости.

Начальная цена лота составляет свыше ₽7,7 млрд, торги запланированы на 10 декабря. Подать заявку можно до 3 декабря, для участия потребуется внести задаток — 20% от стоимости, а шаг аукциона установлен на уровне 1% от стартовой цены.

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