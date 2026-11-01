Защита от мошенников: в АП призвали к единому подходу школы и семьи

АП: злоумышленники все чаще пытаются вовлечь детей в мошеннические схемы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков призвал к созданию коллективного соглашения между школой и родительским сообществом по вопросам цифровой безопасности детей, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил на первом заседании обновленного Всероссийского родительского комитета при Минпросвещения РФ в детском центре «Орленок».

По словам Новикова, злоумышленники все чаще пытаются вовлечь детей в мошеннические схемы и противоправную деятельность, используя методы психологического воздействия и манипуляции. При этом ребенок, попавший под влияние преступников, в первую очередь является жертвой обмана.

Соглашение, как считает чиновник, поможет четко распределить ответственность педагогов и родителей, наладить постоянное информирование детей об интернет‑угрозах и быстрее реагировать на появление новых способов вовлечения несовершеннолетних в незаконные действия.

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